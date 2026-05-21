221 жилой дом остался без газа под Самарой 21 мая

Газ отключили до 17.00 Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

21 мая в Кинеле проводят плановые работы на сетях газоснабжения. Из-за этого без газа остался 221 частный жилой дом, предупредили в местной администрации.

«Отключение газа потребителям будет произведено с 08.00 до 17.00», – говорится в сообщении администрации Кинеля.

Под отключение попадают жилые дома на 10 улицах – Ватутина, Чайковского, Володарского, Димитрова, Ново-Садовая, Нагорная, Машинистов, Мира, Южная, Паровозников.

Ранее в Самаре отключили газ в 20 домах из-за падения давления при проведении техобслуживания.

