В Самаре госпитализировали водителя «шестерки» после наезда на столб

Водитель получил травмы, его госпитализировали Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре «шестерка» врезалась в столб. ДТП произошло на улице 22 Партсъезда 20 мая, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Около 21.00 25-летний водитель ВАЗ-2106 ехал со стороны улицы Рыльской в направлении улицы Красных Коммунаров.

«Он не выбрал скорость, позволяющую контролировать движение автомобиля», – говорится в сводке регионального МВД.

Молодой водитель не справился с управлением, и легковушка врезалась в столб на кольцевой развязке. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

Ранее в Самаре столкнулись иномарка и автобус маршрута №90, травмы получили две пожилые пассажирки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал