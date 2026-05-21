В Самаре госпитализировали водителя «шестерки» после наезда на столб

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
В Самаре «шестерка» врезалась в столб. ДТП произошло на улице 22 Партсъезда 20 мая, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Около 21.00 25-летний водитель ВАЗ-2106 ехал со стороны улицы Рыльской в направлении улицы Красных Коммунаров.
«Он не выбрал скорость, позволяющую контролировать движение автомобиля», – говорится в сводке регионального МВД.
Молодой водитель не справился с управлением, и легковушка врезалась в столб на кольцевой развязке. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.
Ранее в Самаре столкнулись иномарка и автобус маршрута №90, травмы получили две пожилые пассажирки.
