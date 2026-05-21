Покрасилась, похудела: как выглядит Екатерина Тархова, над которой начался суд из-за убийства деда

Вот так сейчас на первом заседании выглядит Екатерина Тархова

В Самарском областном суде начался судебный процесс над Екатериной Тарховой, которую обвиняют в убийстве деда - Виктора Тархова, экс-мэра Самары и его супруги. Внучка с сообщником отравила пожилую пару, затем избавилась от тел: расчленила, упаковала в пакеты с гречкой, распихала по мусорным бакам. Расследование шло больше года. Екатерина появлялась на судах - сначала ее лицо было достаточно полным, но за год она сильно похудела, осунулась. На последние заседания по продлению ареста она приходила с отросшими волосами - до ареста она красилась в блондинку, а теперь демонстрировала сильно отросшие корни.

На первое заседание суда после окончания расследования Екатерина Тархова, которую обвиняют в убийстве деда и бабушки, явилась с новой прической: девушка покрасилась и, кажется, немного постриглась. Теперь у нее светло рыжие волосы, их она собрала в пучок.

Екатерину Тархову доставили в суд в Самаре 21 мая

Екатерина выглядит готовой ко всему

Екатерина также нанесла легкий макияж и выглядит так, как будто полна некой решимости. На что - узнаем немного позже.

