Смотрит на мать не отрываясь: как ведет себя на первом суде внучка убитого экс-мэра Самары Екатерина Тархова

Екатерина Тархова впервые встретилась с матерью Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Екатерина Тархова, которая вместе с сообщником жестоко расправилась с родным дедом и бабушкой, впервые после убийства увидела свою мать Людмилу Тархову. Встреча произошла на первом заседании по делу об убийстве Тарховых в Самарском областном суде. В публичном поле эта встреча прошла впервые. По данным наших источников женщины не встречались и в кабинете следователей. Екатерину Тархову доставили из СИЗО, где она находилась последние год с небольшим. Людмилу Тархову под конвоем этапировали из колонии где она отбывает наказание за вымогательство. Женщины встретились в зале суда - под пристальным наблюдением журналистов и камер. Как передает из суда корреспондент "Комсомольской правды" - Самара", Екатерина буквально не отрывает глаз от матери, которая сидит на лавке - как пострадавшая сторона.

Интересы Людмилы Тарховой как потерпевшей в суде представляют три защитника. Ранее она один раз высказывалась по поводу дочери: говорила, что не хочет, чтобы ее выпускали из СИЗО. Как передавал слова женщины адвокат, она считает, что все должно оставаться на своих местах, пока следствие не разберется в деталях.

Людмила Тархова внимательно слушает обвинительное заключение Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Ранее "КП"-Самара" рассказывала и об отношении Екатерины к матери: у женщин были напряженные отношения и по словам знакомых дочь желала Людмиле смерти.

Все материалы по теме можно почитать здесь. Журналист "КП"-Самара" в эти минуты находится в здании суда и ведет прямую-трансляцию с заседания.