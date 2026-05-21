Жара побила рекорд 1979 года в Самаре и Тольятти 20 мая

Жара в Самаре и Тольятти побила рекорд 47-летней давности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 20 мая 2026 года, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Рекорд зафиксировали сразу в двух крупных городах региона – Самаре и Тольятти. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Так, абсолютный максимум температуры воздуха достигнут в Самаре. Там потеплело до +31,4 °C, а прежняя максимальная температура поднималась в 1979 году до значения +30,8 °C. В Тольятти температура воздуха достигла +32,7 °C, до этого максимум равнялся +31,7 °C тоже в 1979 году.

Таким образом, жара в Самаре и Тольятти побила рекорд 47-летней давности. Напомним, аномальная жара накрыла регион в середине мая. Самарцы заполонили набережную Волги и устремились на пляжи.

