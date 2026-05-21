На улице Победы в Самаре появились новые объекты культурного наследия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Еще два объекта культурного наследия появились в Самаре. Речь идет о двух жилых домах с магазинами, расположенных по соседству – на улице Победы, 92 и 94. Приказ о включении зданий в единый государственный реестр объектов культурного наследия подготовили в ГИООКН Самарской области.

Оба дома являются памятниками градостроительства и архитектуры. Дом на улице Победы, 94 построили в 1936 году, а соседний – на 20 лет позже, в 1956 году.

Приказ ГИООКН региона регламентирует границы объектов культурного наследия, режим использования земельных участков в их границах и предмет охраны, который могут позже уточнить.

Ранее в Самаре утвердили границы четырех объектов культурного наследия.

