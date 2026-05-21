С начала 2026 года в Самаре отловили 743 бездомных животных

Животных отлавливают по итогам мониторинга и по заявкам жителей

743 бездомных животных отловили в Самаре с начала 2026 года. Цифрами поделились в мэрии.

«Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей», – уточнила пресс-служба городской администрации.

Самарцы могут обратиться в департамент городского хозяйства и экологии по вопросам отлова бродячих собак. Заявку можно оставить по телефону 8 (846) 266-56-17 или на сайте ведомства. Также ее можно отправить по почте на адрес: 446030, Самара, улица Коммунистическая, 17А. В обращении нужно указать свои фамилию, имя, отчество, адрес, в том числе электронную почту, контактный телефон, информацию о точном месте нахождения и приметах животных. Если есть фотографии, их тоже можно приложить.

Ранее в Самаре расторгли контракт с новым подрядчиком по отлову бездомных животных.

