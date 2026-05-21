НовостиОбщество21 мая 2026 13:45

Готовность самарской станции метро «Театральная» достигла 82%

В Самаре проверили строительство станции метро «Театральная»
Екатерина ПАВЛОВА
Сейчас ее общая готовность составляет 82%. Фото: Мнстрой самарской области

В Самаре первый заместитель губернатора Виталий Шабалатов вместе с врио министра строительства Александром Фоминым проинспектировал ход строительства станции метро «Театральная». Сейчас ее общая готовность составляет 82%. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области.

«На площадке «Театральной» задействованы специалисты сразу по нескольким направлениям. Все процессы синхронизированы и идут в плановом режиме. Для нас важно не только обеспечить качественное выполнение строительных задач, но и создать максимально комфортные условия для жителей города в период реализации проекта», – рассказал Александр Фомин.

Монолитные конструкции станции выполнены на 95,5%, а готовность пешеходных выходов и вентобъектов достигла 75%. Там продолжаются отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и устройство станционных выходов.

Напомним, станцию планируют открыть в первом квартале 2027 года.

