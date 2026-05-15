В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная», открытие которой запланировано на первый квартал 2027 года. Сейчас общая готовность объекта составляет 82%. Впереди предстоит важный этап сноса домов и благоустройства прилегающей территории и непосредственно в зоне работ. Однако появились некоторые трудности. На прошедшем в правительстве региона 11 мая оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев отчитал чиновников за недостаточную проработку проекта. Рассказываем, в чем дело и что может пойти не так к открытию долгожданной станции.

Возникшие проблемы

Последние месяцы на строительной площадке кипит бурная работа. Это дает надежду, что новая станция метро скоро будет введена в эксплуатацию, а по закрытым улицам снова поедут автомобили и трамваи. Однако без сложностей не обходится. В этот раз они коснулись благоустройства территории.

На оперативном совещании чиновники обсудили проект. Он учитывает снос домов и благоустройство объектов, которые находятся в зоне строительной площадки, но не включает территории за площадкой метрополитена. Работы планируются начать во второй половине 2026 года. Их будет проводить субподрядная организация. Финансирование предусмотрено на 2026-2027 годы.

У губернатора возник ряд вопросов. Он поинтересовался у врио министра строительства региона Александра Фомина, почему не сносят дома и не начинают благоустройство, а также обратил внимание на неактуализированный проект.

«Положительное заключение по проекту благоустройства было получено в декабре 2024 года, то есть до того, как в Самарской области приняли новые современные стандарты. Сейчас мы их не учли, ничего не актуализировали и будем вести работы по лекалам 2024 года», – возмутился Вячеслав Федорищев.

Отдельная проблема заключается в том, что часть территории (в районе суда и улицы Молодогвардейской) собираются передавать под благоустройство в июне, а остальное - сентябре-октябре. Глава региона спросил, как в октябре и ноябре с учетом погодных условий будут вести работы и высаживать деревья. Вопрос, можно сказать, остался без ответа. Министр отметил, что озеленение нельзя проводить, пока ведутся строительно-монтажные работы.

Еще один вопрос без ответа связан со сносом домов. Здания в зоне строительной площадки будут снесены и вывезены до 9-14 июня. Однако под снос отдадут только шесть домов из 68, которые ему подлежат. А что и когда собираются делать с остальными, находящимися в зоне влияния, неизвестно.

«О каком комплексном благоустройстве вы мне говорите, если у вас по самому важному объекту, которым вы шесть лет занимаетесь и полправительства прошлого арестовано, остается старый проект 2024 года без всяких улучшений, хотя они должны были быть сделаны, если не определен порядок сноса или реконструкции по всем 68 домам. Что мы будем людям показывать? Что там комплексного? Там очень много всего не проработано вообще», – заявил губернатор.

Провели рабочий выезд

По поручению Вячеслава Федорищева председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов 13 мая проинспектировал площадку станции метро «Театральная», где оценил ход работ и провел заседание штаба по строительству. Участники подробно рассмотрели вопросы благоустройства прилегающей территории и работы с аварийным фондом в зоне реализации проекта.

Отдельно обсуждалась синхронизация строительных процессов с восстановлением городской среды. Внимание уделили сносу расселенных домов, подготовке к восстановлению дорожного покрытия и организации дальнейшего благоустройства территории после завершения основных работ.

«Сегодня на площадке «Театральной» задействованы специалисты сразу по нескольким направлениям. Все процессы синхронизированы и идут в плановом режиме», – уверяет Фомин.

После рабочего выезда чиновники должны представить губернатору презентацию, на которой будут отображены визуальный вид, этапы работ и решения по конкретным объектам.

Ход работ

Сейчас в зоне строительства продолжаются отделочные работы новой станции метро и монтаж инженерных коммуникаций. Также ведутся устройство станционных выходов и подготовка инфраструктуры будущего пассажирского комплекса.

«Общая строительная готовность объекта достигла 82%. Монолитные конструкции станции выполнены на 95,5%, а готовность монолитных конструкций пешеходных выходов, вентиляционных объектов и узлов технического обеспечения составляет 75%», – рассказали в региональном Минстрое.

Отмечается, что по всем направлениям определены дальнейшие задачи, сроки и ответственные. Напомним, в Самаре уже много раз корректировали сроки ввода новой станции метро. Сложности возникли на самых первых этапах работы. Щит для прокладки тоннелей собирались пустить от «Театральной» в мае 2024 года. А техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го. Однако задержки привели к отставанию от графика. По первоначальной информации, щит планировали запустить в мае 2023-го.

В марте 2025 года вокруг строительства разгорелся скандал. Было решено демонтировать проходческий щит, который был нужен для продолжения работ. Тоннелепроходческий комплекс планировали разобрать и перевезти в Москву, так как не был повторно заключен контракт на проходку правого перегонного тоннеля. Тогда Минстрой РФ брал ситуацию на контроль.

Губернатор обнадеживал, что «Театральная» будет достроена. Позже власти Самарской области решили изменить условия 13 контрактов, срок работ продлили до 2027 года. В мае строительство возобновилось. В областном бюджете заложили еще 8,36 млрд рублей на работы. Позже сообщалось, что стоимость работ выросла на 14,2 млрд рублей. Параллельно со строительством в Самаре идет суд над экс-чиновниками о хищении 18 млрд рублей при строительстве метро.

