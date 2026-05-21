НовостиОбщество21 мая 2026 15:00

Вячеслав Федорищев провел оперштаб по ликвидации последствий атаки БПЛА в Сызрани

В Сызрани пострадавшим от атаки БПЛА оказывают помощь
Екатерина ПАВЛОВА
В городе развернули пункт временного размещения, работают три мобильные группы психологов. Фото: Ирина Быкова

In city razvyornuli punkt vremennogo razmeshcheniya, rabotayut tri mobilnye gruppy psikhologov. Foto: Irina Bykova

21 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел выездное совещание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ на Сызрань. В результате происшествия погибли двое человек: женщина и ее сын – семья участника СВО.

«С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас правительство области ведет работу над оказанием материальной помощи пострадавшим, семьям погибших и всем, кто получил ущерб имуществу», – рассказал губернатор.

В городе развернули пункт временного размещения, работают три мобильные группы психологов. К ним за помощью обратились 40 человек. Сейчас проводится оценка причиненного ущерба, а СУ СК завел уголовное дело по статье «Теракт».

