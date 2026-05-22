В двух районах Самары полиция и ОМОН искали иностранцев-нелегалов

Выявлено девять нарушений законодательства Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Советском и Красноглинском районах Самары прошел профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Иностранцев-нелегалов ловили сотрудники полиции, бойцы ОМОНа Росгвардии при участии общественников.

«При проверке объектов общественного питания, гостиниц и складских помещений проверяющие пресекли девять нарушений законодательства», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Информацию о нелегальном проживании иностранцев в Советском районе в полицию передали соседи. Нарушителей и собственников квартир привлекли к административной ответственности. На складе поймали 36-летнего иностранца, который работал без документов. На него составили протокол, накажут и его работодателя.

В ночном кафе в Красноглинском районе задержали мужчину. который фиктивно зарегистрировался в одном из поселков. Еще двух мужчин и женщину привлекли к ответственности за нарушение сроков законного пребывания на территории России. Их отправили в центр временного содержания иностранцев, а скоро депортируют из страны.

Также в Самарской области стартовало масштабное профилактическое мероприятие.

