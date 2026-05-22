Огурцы и помидоры в Самарской области подешевели почти на 15% за неделю

Килограмм огурцов в среднем стоит 118 рублей, цена на помидоры снизилась до 208 рублей за килограмм Фото: Ольга ЮШКОВА.

За неделю с 13 по 18 мая в Самарской области и резко подешевели огурцы и помидоры. По данным Самарастата, средняя стоимость за килограмм этих овощей снизилась почти на 15%.

Если в январе 2026 года цена за килограмм огурцов доходила до 600 рублей за килограмм, то теперь она снизилась до 118 рублей. Помидоры сейчас в среднем можно купить по 208 рублей за килограмм.

А вот цены на другие овощи пока растут. Примерно на 5% за неделю подорожали капуста, лук и картофель. Цены на другие продукты с 13 по 18 мая почти не изменились.

