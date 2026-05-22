На улице Гая меняют аварийного участка канализационной линии Фото: администрация Самары.

В Самаре идет ремонт на инженерных коммуникациях, из-за чего на некоторых участках улиц ограничивают движение. До 3 июня закрыли проезд на участке улицы Гая от дома №36 до улицы Революционной, сообщили в мэрии.

«Это необходимо для замены аварийного участка канализационной линии протяженностью 30 метров», – уточнила пресс-служба городской администрации.

Пока не завершат ремонт и не восстановят благоустройство, на участке улицы Гая от улицы Ерошевского до проспекта Масленникова отменили одностороннее движение.

А скоро начнется ремонт и на улице Мориса Тореза: здесь будут выполнять аварийно-восстановительные работы в районе дома №103. Из-за этого с 23 мая ограничат проезд на участке между улицами Карбышева и Энтузиастов. Автобус №75 временно изменит маршрут и будет объезжать место ремонт по улицам Авроры, Гагарина, Советской Армии.

Жители близлежащих домов могут временно остаться без холодной воды, точные сроки определят после вскрышных работ.

Кроме того, до 31 июля ограничения ввели на улице Николая Панова.

