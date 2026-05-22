В Тольятти провели рейд в цехе полуфабрикатов на овощебазе

Полицейские проверяют наличие действующих патентов на работу, разрешений на временное проживание либо ВНЖ Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские в Тольятти в рамках мероприятия «Профилактика» провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. Они проверили цех по производству полуфабрикатов на одной из овощебаз города, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

«Полицейские проверяют наличие у граждан других государств действующих патентов на работу, разрешений на временное проживание либо ВНЖ, соблюдение сроков постановки на миграционный учет», – прокомментировала пресс-служба регионального МВД.

Также сотрудники полиции выясняют, официально ли работают иностранцы. Материалы по выявленным нарушениям передадут в профильные ведомства, чтобы привлечь к ответственности.

А в Самаре полиция и ОМОН искали нарушителей-иностранцев на территории двух районов.

