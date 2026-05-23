Людмила Тархова перечислила людей, кого считает виновными в смерти родителей

Людмила Тархова рассказала, кого считает виновным в убийстве своих родителей Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

22 мая в Самарском областном суде прошло второе заседание над Екатериной Тарховой, которую обвиняют в убийстве родных бабушки и дедушки Виктора и Натальи Тарховых. На заседание под конвоем доставили и пострадавшую – дочь погибших Людмилу. На втором заседании судья зачитала письменное обращение Людмилы Тарховой, женщина обвинила в убийстве родителей большой список людей. Людмила считает, что убийство её родителей дело рук не только Екатерины и её подельников, а итог конфликта с влиятельными людьми, обладающих властью и большими деньгами:

«Я являюсь потерпевшей не только формально, все происходящее связано с длительным давлением на мою семью. Меня пытались «убрать из семьи», чтобы я не мешала, как итог уничтожили всех», – говорится в эмоциональном обращении Людмилы Тарховой.

Прямых доказательств словам Людмилы нет, а следующее заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены состоится через месяц, 23 июня 2026 года.

