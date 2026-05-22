Гречка в ванне, бочки для «мужа» и запах благовоний: свидетели раскрыли новые тайны убийства экс-мэра Самары и его жены

На втором заседании по делу внучки убитого экс-мэра Самары опросили часть свидетелей.

В пятницу, 22 мая 2026 года, в Самарском областном суде состоялось второе заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых — их внучка Екатерина, а также Таисия Киселева, которая помогала ей продавать автомобиль бабушки. Сегодня опрашивали свидетелей — тех людей, которые помогли следователям установить картину преступления. «КП-Самара» вела из зала суда прямую трансляцию. Рассказываем, как прошло второе заседание.

«Прошу сделать слушание закрытым»

Второе заседание, как и первое, началось с опозданием минут на 40. Сначала в суд доставили Екатерину Тархову — она была в той же одежде, что и вчера. Ее вели под конвоем в наручниках. Следом — Таисию Киселеву. В силу возраста (79 лет) и состояния здоровья ей позволили идти самой. Затем в суд этапировали Людмилу Тархову. Поскольку она сейчас отбывает наказание за вымогательство, ее тоже вели в наручниках.

Как только началось заседание, Людмила Тархова выступила с ходатайством: сделать слушание закрытыми.

«Я против, чтобы все подробности жесточайшего убийства моих родителей, которые были очень достойными людьми, распространялись в СМИ», — сказала дочь экс-мэра Самары.

Таисия Киселева поддержала ее просьбу. Однако судья Ксения Мельникова это ходатайство отклонила.

Также Людмила Тархова озаботилась судьбой своего внука. После ареста Екатерины опекунство над мальчиком, которому сейчас семь лет, взяла близкая подруга семьи и его крестная Елена Братчикова.

«Она просила и брала деньги и вещи у дочери. Влезла ей в душу и знала все подробности жизни. Прошу проверить законность опекунства над моим внуком. Прошу серьезно отнестись к моим опасениям», - сказала на суде Людмила.

Звуки электроинструмента

Следом начался допрос свидетелей. Первой слово дали Ольге Вольской, которая в январе 2025 года работала оперуполномоченным по Ленинскому району Самары. Именно к ней поступило обращение о пропаже Виктора Тархова и его жены Натальи. И именно она отправилась к ним домой для проверки информации.

«Обратился водитель и друг Виктора Тархова. Сказал, что хотел поздравить его с Новым годом, но не смог связаться с ним. Попросил доехать до его квартиры. Когда приехали на место, дверь открыла Екатерина Тархова. Она сказала, что родственников нет дома, они в Москве», - рассказала свидетель.

По ее словам, она попросила Екатерину позвонить им, но та отказалась, сославшись на то, что они отвечают только по СМС. Написать сообщение деду и бабушке Тархова тоже отказалась — якобы они заняты. В квартиру визитеров она так и не пустила.

«Когда нам открыли дверь квартиры, никаких запахов не было, в том числе трупных. Мне было видно только часть коридора. Следов, пятен крови на стенах не было. Ничего подозрительного не было. В глубине квартиры был слышен звук работающего инструмента, похожий на шуруповерт», - сказала Вольская.

Свидетель также отметила, что когда Екатерина только открыла дверь, то вела себя странно. По первому ее впечатлению, Тархова была нервной, возбужденной и даже с нотками истерии — не хотела, чтобы в квартире проводили осмотр. Однако к концу разговора, по словам Вольской, она стала спокойнее.

Последний раз видели перед Новым годом

Следом суд заслушал показания второго свидетеля — управляющей ТСЖ на улице Вилоновской, где жили Виктор и Наталья Тарховы. Ольга Савченко рассказала, когда в последний раз видела чету и что происходило в их доме после этого.

«Наталью видела в последний раз 20 декабря 2024 года. В тот день была уборка снега, и я попросила переставить машину. Тархов сказал, что плохо переставила машину, и она еще раз переставила ее. Виктор выходил из дома редко. Не помню, когда его видела в последний раз».

По словам свидетеля, 3 января 2025 года ей позвонила жительница одной из квартир и сообщила об утечке. Вода текла с потолка в гостевом туалете. Екатерина сказала управляющей, что подниматься к ним не нужно, что утечку устранят сами. Однако вечером 6 января история повторилась.

«Мне позвонили и сказали, что снова течет вода. Я вызвала слесаря. Он посмотрел, сказал, что починит. Утром 8 января он мне сообщил, что ему позвонила Екатерина и сказала, что вода залила коридор. В другой квартире по этому стояку тоже вода залила пол. После этого слесарь отключил стояк».

Засор в ванной из-за гречки

Третьим на заседании выступил тот самый слесарь-сантехник, который обслуживал ТСЖ. Именно он заметил одну из важных для следствия деталь — гречку в ванной. По версии сотрудников правоохранительных органов, после убийства останки Тарховых пропустили через мясорубку и смешали с гречкой, которая выступала в качестве абсорбента.

«Вечером 6 января мне позвонила управляющая и сказала, что в квартире № 27 [где жили Тарховы] разгерметизировалась труба холодного водоснабжения. Когда я пришел, Екатерина была одна. В квартиру пустила без проблем. Ничего подозрительного я не увидел, сразу направился в санузел. Никаких электроприборов при себе не было. Пробыл в квартире не больше двух часов», - рассказал мужчина.

По его словам, во время ремонтных работ пришли женщина из полиции и некий мужчина. Однако Екатерина их не пустила.

«Утром 7 января позвонила Екатерина и сказала, что снова течет вода. И сильнее, чем было. Отключил воду, разобрал все и увидел, что нужны комплектующие. 12 января отремонтировал. 15 января Екатерина позвонила с просьбой устранить засор в ванной. Объяснила, что чистила вазу гречневой крупой, вылила в ванну, и все забилось».

По словам сантехника, в ванной было около горсти гречки. Она была сырой, но размякшей.

Тайна ноги в гипсе и запах благовоний

Четвертым в качестве свидетеля вызвали арендодателя квартиры на улице Самарской, которую снимала Екатерина Тархова. И где она жила вместе с сыном.

По словам мужчины, 15 декабря 2024 года он увидел ее в машине такси. Ему показалось, что у нее была сломана нога. Ранее об этом же «КП-Самара» рассказывала и соседка Екатерины. Она видела ее перед Новым годом. Тогда Тархова передвигалась на костылях. Однако при новой встрече 3-5 января она уже была без гипса: «Это было очень неожиданно. Буквально несколько дней назад была на костылях, а теперь бегает на своих двоих».

«В декабре пришел снимать показания счетчиков. В квартире был беспорядок. В детской комнате были разбросаны игрушки, на кухне — беспорядок, грязные полы», - рассказал арендодатель.

В начале января он вновь хотел прийти и снять показания счетчиков, но Екатерина сама прислала ему фото. По словам мужчины, деньгами за квартиру она не платила. Расплачивалась тем, что покупала мебель — ее почти не было.

Позже Екатерина все-таки встретилась с арендодателем. По словам мужчины, у нее был перевязан большой палец правой руки. К тому моменту с ногой у нее уже было все в порядке — Тархова не хромала.

Когда стало известно о пропаже и убийстве Тарховых, мужчине позвонили из полиции и вызвали в отдел. Поначалу он не поверил, думал, мошенники. Позже пришел в квартиру и увидел, что она опечатана.

«Когда квартиру осматривала полиция, заметил на столе кальян. На всю квартиру был запах кальяна. На балконе была электрическая плитка. Еще был запах благовоний, а также лоток для животного, но самого животного в квартире не было», - рассказал мужчина.

Бочки для «мужа»

Пятый свидетель рассказал о тех самых бочках, с которыми Екатерина Тархова попала на запись видеокамер у дома деда и бабушки. На кадрах было видно, как она сначала заносит их подъезд, а затем выносит. Возможно, именно в этих емкостях она перевозила части тел экс-мэра Самары и его жены.

Свидетель работает на строительной базе. В декабре 2024 года он разместил объявление о продаже пластиковых бочек. Вечером 4-5 января ему позвонила женщина и сказала, что хочет их купить. Что бочки нужны ей очень срочно и что готова за это заплатить любую цену. По словам мужчины, он очень удивился, что эти емкости кому-то понадобились зимой, ведь это сезонный товар.

«Я спросил, почему такая срочность. На что она ответила, что обещала мужу купить бочку, но забыла, а теперь ее нужно приобрести к его приезду. Вечером база уже была закрыта, и я попросил приехать ее следующим утром. Женщина приехала утром на машине. С ней был мужчина. Купила две бочки по 170 литров каждая. Рассчиталась наличными», - рассказал сотрудник стройбазы.

Арест имущества

После опроса свидетелей прокурор выступил с ходатайством об аресте имущества Виктора и Натальи Тарховых на три месяца. Речь идет о квартире на улице Вилоновской, доли в уставном капитале компании «Новитрек», квартире на проспекте Масленникова и об автомобиле Toyota RAV4. Судья удовлетворила ходатайство. Срок действия ареста - до 12 августа 2026 года.

Следующее заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены должно состояться 23 июня 2026 года. «КП-Самара» продолжит следить и освещать судебный процесс.

