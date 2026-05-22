Происшествия22 мая 2026 13:00

Гречка в ванне, бочки для «мужа» и запах благовоний: свидетели раскрыли новые тайны убийства экс-мэра Самары и его жены

Авторы (2):
Анастасия ФИЛАТОВА
Анастасия СЕМДЯНОВА
На втором заседании по делу внучки убитого экс-мэра Самары опросили часть свидетелей.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В пятницу, 22 мая 2026 года, в Самарском областном суде состоялось второе заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых — их внучка Екатерина, а также Таисия Киселева, которая помогала ей продавать автомобиль бабушки. Сегодня опрашивали свидетелей — тех людей, которые помогли следователям установить картину преступления. «КП-Самара» вела из зала суда прямую трансляцию. Рассказываем, как прошло второе заседание.

Суд над Екатериной Тарховой проходит в историческом зале Самарского областного суда.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Прошу сделать слушание закрытым»

Второе заседание, как и первое, началось с опозданием минут на 40. Сначала в суд доставили Екатерину Тархову — она была в той же одежде, что и вчера. Ее вели под конвоем в наручниках. Следом — Таисию Киселеву. В силу возраста (79 лет) и состояния здоровья ей позволили идти самой. Затем в суд этапировали Людмилу Тархову. Поскольку она сейчас отбывает наказание за вымогательство, ее тоже вели в наручниках.

Как только началось заседание, Людмила Тархова выступила с ходатайством: сделать слушание закрытыми.

«Я против, чтобы все подробности жесточайшего убийства моих родителей, которые были очень достойными людьми, распространялись в СМИ», — сказала дочь экс-мэра Самары.

Таисия Киселева поддержала ее просьбу. Однако судья Ксения Мельникова это ходатайство отклонила.

Людмила Тархова просила сделать процесс закрытым, но суд отклонил ходатайство.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Также Людмила Тархова озаботилась судьбой своего внука. После ареста Екатерины опекунство над мальчиком, которому сейчас семь лет, взяла близкая подруга семьи и его крестная Елена Братчикова.

«Она просила и брала деньги и вещи у дочери. Влезла ей в душу и знала все подробности жизни. Прошу проверить законность опекунства над моим внуком. Прошу серьезно отнестись к моим опасениям», - сказала на суде Людмила.

Таисия Киселева отказывается общаться с журналистами.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Звуки электроинструмента

Следом начался допрос свидетелей. Первой слово дали Ольге Вольской, которая в январе 2025 года работала оперуполномоченным по Ленинскому району Самары. Именно к ней поступило обращение о пропаже Виктора Тархова и его жены Натальи. И именно она отправилась к ним домой для проверки информации.

«Обратился водитель и друг Виктора Тархова. Сказал, что хотел поздравить его с Новым годом, но не смог связаться с ним. Попросил доехать до его квартиры. Когда приехали на место, дверь открыла Екатерина Тархова. Она сказала, что родственников нет дома, они в Москве», - рассказала свидетель.

Виктор и Наталья Тарховы жили в квартире на улице Вилоновской.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА. Перейти в Фотобанк КП

По ее словам, она попросила Екатерину позвонить им, но та отказалась, сославшись на то, что они отвечают только по СМС. Написать сообщение деду и бабушке Тархова тоже отказалась — якобы они заняты. В квартиру визитеров она так и не пустила.

«Когда нам открыли дверь квартиры, никаких запахов не было, в том числе трупных. Мне было видно только часть коридора. Следов, пятен крови на стенах не было. Ничего подозрительного не было. В глубине квартиры был слышен звук работающего инструмента, похожий на шуруповерт», - сказала Вольская.

Свидетель также отметила, что когда Екатерина только открыла дверь, то вела себя странно. По первому ее впечатлению, Тархова была нервной, возбужденной и даже с нотками истерии — не хотела, чтобы в квартире проводили осмотр. Однако к концу разговора, по словам Вольской, она стала спокойнее.

Последний раз видели перед Новым годом

Следом суд заслушал показания второго свидетеля — управляющей ТСЖ на улице Вилоновской, где жили Виктор и Наталья Тарховы. Ольга Савченко рассказала, когда в последний раз видела чету и что происходило в их доме после этого.

«Наталью видела в последний раз 20 декабря 2024 года. В тот день была уборка снега, и я попросила переставить машину. Тархов сказал, что плохо переставила машину, и она еще раз переставила ее. Виктор выходил из дома редко. Не помню, когда его видела в последний раз».

По словам свидетеля, 3 января 2025 года ей позвонила жительница одной из квартир и сообщила об утечке. Вода текла с потолка в гостевом туалете. Екатерина сказала управляющей, что подниматься к ним не нужно, что утечку устранят сами. Однако вечером 6 января история повторилась.

«Мне позвонили и сказали, что снова течет вода. Я вызвала слесаря. Он посмотрел, сказал, что починит. Утром 8 января он мне сообщил, что ему позвонила Екатерина и сказала, что вода залила коридор. В другой квартире по этому стояку тоже вода залила пол. После этого слесарь отключил стояк».

Засор в ванной из-за гречки

Третьим на заседании выступил тот самый слесарь-сантехник, который обслуживал ТСЖ. Именно он заметил одну из важных для следствия деталь — гречку в ванной. По версии сотрудников правоохранительных органов, после убийства останки Тарховых пропустили через мясорубку и смешали с гречкой, которая выступала в качестве абсорбента.

«Вечером 6 января мне позвонила управляющая и сказала, что в квартире № 27 [где жили Тарховы] разгерметизировалась труба холодного водоснабжения. Когда я пришел, Екатерина была одна. В квартиру пустила без проблем. Ничего подозрительного я не увидел, сразу направился в санузел. Никаких электроприборов при себе не было. Пробыл в квартире не больше двух часов», - рассказал мужчина.

По его словам, во время ремонтных работ пришли женщина из полиции и некий мужчина. Однако Екатерина их не пустила.

«Утром 7 января позвонила Екатерина и сказала, что снова течет вода. И сильнее, чем было. Отключил воду, разобрал все и увидел, что нужны комплектующие. 12 января отремонтировал. 15 января Екатерина позвонила с просьбой устранить засор в ванной. Объяснила, что чистила вазу гречневой крупой, вылила в ванну, и все забилось».

По словам сантехника, в ванной было около горсти гречки. Она была сырой, но размякшей.

Тайна ноги в гипсе и запах благовоний

Четвертым в качестве свидетеля вызвали арендодателя квартиры на улице Самарской, которую снимала Екатерина Тархова. И где она жила вместе с сыном.

По словам мужчины, 15 декабря 2024 года он увидел ее в машине такси. Ему показалось, что у нее была сломана нога. Ранее об этом же «КП-Самара» рассказывала и соседка Екатерины. Она видела ее перед Новым годом. Тогда Тархова передвигалась на костылях. Однако при новой встрече 3-5 января она уже была без гипса: «Это было очень неожиданно. Буквально несколько дней назад была на костылях, а теперь бегает на своих двоих».

В этом доме Екатерина снимала квартиру.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«В декабре пришел снимать показания счетчиков. В квартире был беспорядок. В детской комнате были разбросаны игрушки, на кухне — беспорядок, грязные полы», - рассказал арендодатель.

В начале января он вновь хотел прийти и снять показания счетчиков, но Екатерина сама прислала ему фото. По словам мужчины, деньгами за квартиру она не платила. Расплачивалась тем, что покупала мебель — ее почти не было.

Позже Екатерина все-таки встретилась с арендодателем. По словам мужчины, у нее был перевязан большой палец правой руки. К тому моменту с ногой у нее уже было все в порядке — Тархова не хромала.

Когда стало известно о пропаже и убийстве Тарховых, мужчине позвонили из полиции и вызвали в отдел. Поначалу он не поверил, думал, мошенники. Позже пришел в квартиру и увидел, что она опечатана.

«Когда квартиру осматривала полиция, заметил на столе кальян. На всю квартиру был запах кальяна. На балконе была электрическая плитка. Еще был запах благовоний, а также лоток для животного, но самого животного в квартире не было», - рассказал мужчина.

Бочки для «мужа»

Пятый свидетель рассказал о тех самых бочках, с которыми Екатерина Тархова попала на запись видеокамер у дома деда и бабушки. На кадрах было видно, как она сначала заносит их подъезд, а затем выносит. Возможно, именно в этих емкостях она перевозила части тел экс-мэра Самары и его жены.

Екатерина Тархова попала с бочками на запись камер видеонаблюдения у дома деда и бабушки / Фото: СК России

Свидетель работает на строительной базе. В декабре 2024 года он разместил объявление о продаже пластиковых бочек. Вечером 4-5 января ему позвонила женщина и сказала, что хочет их купить. Что бочки нужны ей очень срочно и что готова за это заплатить любую цену. По словам мужчины, он очень удивился, что эти емкости кому-то понадобились зимой, ведь это сезонный товар.

«Я спросил, почему такая срочность. На что она ответила, что обещала мужу купить бочку, но забыла, а теперь ее нужно приобрести к его приезду. Вечером база уже была закрыта, и я попросил приехать ее следующим утром. Женщина приехала утром на машине. С ней был мужчина. Купила две бочки по 170 литров каждая. Рассчиталась наличными», - рассказал сотрудник стройбазы.

Арест имущества

После опроса свидетелей прокурор выступил с ходатайством об аресте имущества Виктора и Натальи Тарховых на три месяца. Речь идет о квартире на улице Вилоновской, доли в уставном капитале компании «Новитрек», квартире на проспекте Масленникова и об автомобиле Toyota RAV4. Судья удовлетворила ходатайство. Срок действия ареста - до 12 августа 2026 года.

Следующее заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены должно состояться 23 июня 2026 года. «КП-Самара» продолжит следить и освещать судебный процесс.

