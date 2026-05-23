В Самарской области 22 мая произошло 10 ДТП, есть один погибший

22 мая в Самарской области произошло 10 ДТП фото: ГУ МВД России по Самарской области

На территории Самарской области было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, произошедших 22 мая. Из-за ДТП пострадали 11 человек, есть один погибший. В Промышленном районе Самары в 13:30 60-летний водитель автобуса МАЗ 203948 двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Жигулевской. Возле дома №81 Б при торможении допустил падение 59-летней женщины, которая стояла в средней части салона автобуса. Женщине назначено амбулаторное лечение, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области:

«Еще одно ДТП произошло в 14:30 В Тольятти. 63-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Vesta двигался по улице Воскресенской со стороны улицы Революционной в направлении Южного шоссе в Автозаводском районе Тольятти. В районе световой опоры №26 по улице Воскресенской водитель наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение», – рассказали в ведомстве.

Напомним, автобус с 44 детьми попал в ДТП в самарской области 22 мая. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, произошедших на территории региона.

