Самарчанка Дарья Шаповалова выиграла чемпионат Европы по бодибилдингу

Дарья Шаповалова стала первой в категории Women's bikini / Фото: max.ru/minsport63

Спортсменка из Самарской области Дарья Шаповалова выиграла чемпионат Европы по бодибилдингу. Она выступала в составе сборной России. Турнир состоялся в испанской Санта-Сусанне.

«Российские спортсмены завоевали 27 медалей и заняли второе место в общекомандном зачете. В числе победителей - Дарья Шаповалова. Она стала первой в категории Women's bikini», - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Дарья Шаповаловала начала заниматься спортом в детстве. 13 лет посвятила художественной гимнастике, а потом занялась фитнесом и бодибилдингом. Она трижды завоевала титул чемпионки России, победила на международном турнире Siberian Power Show, а в 2025 году стала Абсолютной чемпионкой мира по артистическому фитнесу. О своем успехе Дарья Шаповалова рассказала «КП-Самара».

