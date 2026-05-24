Выехал на встречку и задел по касательной: подробности смертельного ДТП с участием мотоциклистов в Самарской области

Участниками смертельного ДТП стали подросток и 24-летний молодой человек. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 23 мая 2026 года в Сызранском районе. Изначально сообщалось, что в селе Старая Рачейка столкнулись два мотоциклиста, один из которых погиб. Теперь в ГУ МВД по Самарской области уточнили, что участниками аварии стали двое молодых людей на мопедах.

«По предварительным данным, 16-летний подросток на мопеде Nordving, двигаясь по улице Ленинской со стороны улицы Молодежной, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с мопедом Alpha под управлением 24-летнего мужчины», - рассказали в полиции.

Водитель мопеда Alpha умер на месте ДТП до приезда скорой помощи. Подростка госпитализировали в больницу. Как выяснили полицейские, оба не имели прав управления данными ТС и нарушили правила применения защитной экипировки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

