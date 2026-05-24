НовостиОбщество24 мая 2026 14:00

Подвалы домов в Самаре переоборудуют в безопасные укрытия

Укрытия в многоквартирных домах Самары обеспечат освещением и запасом воды
Анастасия ФИЛАТОВА
Иван Носков: "Работаем с УК и ТСЖ по приведению укрытий в нормативное состояние"

Фото: правительство Самарской области.

В Самаре приведут в порядок подвалы в многоквартирных домах. Их переоборудуют в безопасные укрытия. Недавняя проверка показала, что не все они готовы к приему жителей.

«Уже работаем с УК и ТСЖ по приведению укрытий в нормативное состояние. Там должно быть твердое покрытие на полу, освещение, лавки и запас воды. Это необходимый минимум, который не так сложно и затратно организовать», - написал глава Самары Иван Носков в своем канале в МАХ.

Он отметил, что к работе подключат региональную Госжилинспекцию. Это позволит жестче контролировать состояние всех подвалов в домах, которые могут служить в качестве укрытий. По словам Ивана Носкова, укрытия, которые находятся в региональной и городской собственности, будут приведены в порядок при поддержке из бюджета Самарской области.

