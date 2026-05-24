Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2026 17:45

Крестный ход пройдет в Самаре 2 июня

В Самаре в день памяти святителя Алексия Московского состоится крестный ход
Анастасия ФИЛАТОВА
Верующие пройдут от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия / Фото: vk.com/orthodoxsamara

Верующие пройдут от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия / Фото: vk.com/orthodoxsamara

Самарская епархия в этом году отмечает 175-летний юбилей. В честь этой даты в регионе с 28 мая по 2 июня пройдут торжественные мероприятия. Центральными событиями станут концерт детского хора, крестный ход и божественная литургия.

Так, в канун памяти святителя Алексия Московского, 1 июня, в Софийском соборе Самары состоится праздничное всенощное бдение. В этот же день на набережной возле храма выступит большой сводный детский хор. Начало — в 18:30.

Утром 2 июня в Покровском кафедральном соборе пройдет Божественная литургия. Затем оттуда в 11:00 стартует крестный ход. Верующие пройдут от храма до часовни святителя Алексия на Речном вокзале, который считается небесным покровителем Самары. Завершится шествие молебном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал