Неделя непрекращающихся дождей надвигается на Самару

Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром

На смену аномальной жаре, которая обрушилась на Самару в середине мая и побила несколько температурных рекордов, грядет резкое ухудшение погоды. По прогнозу Приволжского УГМС, в последнюю неделю месяца нас ждут непрекращающиеся дожди.

«С приближением к границам области фронтальных разделов циклонического вихря местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром», – анонсировала пресс-служба ведомства.

Днем 25 мая местами по региону пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и днем 26 мая также будет дождливо, кое-где по региону может пройти гроза с градом. Вплоть до конца рабочей недели дожди прогнозируют каждый день. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы.

А 25 мая индекс УФ-излучения в Самаре будет высоким.

