Самарцы могут компенсировать часть стоимости путевки в летние лагеря

Компенсировать будут дни, которые ребенок фактически провел в лагере

Жители Самарской области, которые самостоятельно купили ребенку путевку в летний лагерь, могут компенсировать часть ее стоимости. Кто может это сделать, как получить компенсацию, рассказали в региональном минобре.

Одно из условий – лагерь, в который купили путевку, должен быть в реестре организаций отдыха и оздоровления детей, его можно найти на сайте минобра. Для получения компенсации продолжительность летнего отдыха по путевке должна быть не менее семи дней.

«За компенсацией следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, заявление можно подать через региональный портал госуслуг по кнопке «Получить компенсацию», – уточнила пресс-служба министерства.

Компенсировать будут дни, которые ребенок фактически провел в лагере. За путевку в санаторный лагерь можно получить максимум чуть более 17 тысяч рублей, а за летний лагерь – около 15,5 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что на выплату компенсаций в региональном бюджете запланировали 93 миллиона рублей.

