На строительство канатной дороги в Самаре нужно 6,6 миллиардов рублей

Уже не первый год в Самаре обсуждают возможность строительства канатной дороги Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже не первый год в Самаре обсуждают возможность строительства канатной дороги до села Рождествено и в Южный город. В прошлом году эти проект включили в стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года. Канатку до Южного города предлагается запустить от железнодорожного вокзала, а до Рождествено – через Волгу.

Объем инвестиций в эти проекты сейчас оценивают в 6,6 миллиардов рублей, это следует из перечня инвестиционных проектов. Концепция сейчас прорабатывается, а потенциального инвестора еще не нашли.

Канатную дорогу включали и в комплексную схему организации Самарско-Толяттинской агломерации. Но уже тогда у проекта нашли много недостатков, в том числе зависимость от погоды и трудности с интеграцией в систему городского транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал