Слишком много пересадок: что мешает строить канатную дорогу из Южного города в Самару

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор послужит примером для Самары? Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Идея строительства канатной дороги от железнодорожного вокзала в Самаре до микрорайона Южный город существует уже почти с десяток лет. Создатели комплексной схемы организации транспортного обслуживания жителей Самарско-Тольяттинской агломерации включили проект этого сооружения в документ. И сразу же «отправили» строительство в 2035 год — самую отдаленную временную точку планирования.

Корреспондент «КП-Самара», изучив подробности проекта, пришел к выводу, что, скорее всего, в ближайшие годы упомянутая канатная дорога не появится. Рассказываем, почему.

Плюсы и минусы

В комплексной схеме, утвержденной региональным правительством, подробно расписываются плюсы и минусы сооружения канатной дороги.

К числу плюсов относятся низкая стоимость строительства и эксплуатации, быстрота возведения, незначительное изъятие земель, экологичность и безопасность.

Минусами «канатки» являются низкая интегрируемость в транспортную сеть (необходимость пересадки на другой вид транспорта), зависимость от погодных условий (ветер), прямолинейная трассировка (что трудно реализуемо в условиях города), низкий комфорт для пассажиров в зимний период, низкая провозная способность (2,0 – 2,5 тыс. пассажиров в час).

В качестве основного недостатка авторы документа называют замкнутость системы и невысокую потенциальную протяженность в масштабах города, что означает невозможность создания разветвленной сети и обуславливает необходимость обязательной пересадки пассажиров на другие виды транспорта на обоих концах.

- Данный фактор является критическим и значительно ограничивает потенциальную востребованность для пассажиров: система становится удобна только для сообщений между объектами в зоне тяготения станций. Ввиду низкого количества таких точек для подавляющей части населения будет требоваться дополнительный подвоз, и в этом случае пассажиры предпочтут не делать дополнительных пересадок, - говорится в комплексной схеме.

Как в Нижнем Новгороде

В то же время авторы схемы ссылаются на положительный опыт Нижнего Новгорода, где построена и успешно функционирует уже более 10 лет канатная дорога через Волгу в город Бор.

Правда, протяженность этой дороги всего 3661 метр, в то время как проект «канатки» в Южный город, согласно таблице, предусматривает дорогу длиной в 9,1 км, что намного больше оптимальных параметров для такого вида транспорта, причем почти вдвое. Сами же авторы схемы говорят о том, что канатная дорога — это транспорт на короткие расстояние от 0,5 до 5 км.

Как перебраться через автотрассу?

Еще один важный момент: в предполагаемой трассировке «нижняя» станция «канатки» обозначена в пока не застроенном месте через трассу от застройки «Юг-2». По крайней мере, на данный момент наличие этой трассы является «непроходимым» препятствием для жителей микрорайона. Да и для того, чтобы попасть «на ту сторону» на автотранспорте, необходимо проехать несколько километров до ближайшей кольцевой развязки.

То есть при отсутствии новой инфраструктуры (например, пешеходного моста через трассу) станция канатной дороги будет просто недоступна для половины Южного города, а это обессмысливает всю идею.

Южный город должен вырасти втрое

- В силу изложенных причин строительство канатной дороги целесообразно только при наличии устойчивого спроса на прямые корреспонденции между микрорайоном Южный город и центральной частью г.о. Самара, что прогнозируется при достижении численности населения микрорайона Южный город 90 –100 тыс. человек, - резюмируют авторы схемы.

Сейчас население Южного города оценивается цифрой около 30 тысяч жителей. Если оно увеличится втрое, то это будет предполагать и еще большую обширность застроенных территорий. Как при этом обеспечить подвоз пассажиров к одной точке, где будет станция канатной дороги (при том, что, повторимся, микрорайон поделен надвое оживленной федеральной трассой) — большой вопрос.

И второй большой вопрос: как при большом пассажиропотоке (а при малом «канатка» не имеет никакого смысла) «вывозить» всех с верхней точки у железнодорожного вокзала? При том, что сама станция по проекту располагается в поселке Шмидта. То есть пассажирам необходимо будет пройти через станцию Самара сначала по мосту над грузовыми путями, затем по тоннелю под пассажирской частью станции.

Исходя из всего этого, пока полуфантастические варианты строительства трамвайных путей в Южный город выглядят более реальными и более оправданными как экономически, так и логистически.

Еще более реальной и доступной по стоимости выглядит закупка дополнительных электробусов для обеспечения стабильного сообщения с Южным городом от того же самого железнодорожного вокзала.