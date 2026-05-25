В Самарской области введут полный запрет на продажу алкоголя 1 июня

Ограничения связаны с проведением мероприятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 26 мая, 1 и 27 июня 2026 года введут полный запрет на продажу алкоголя. Ограничения будут действовать с 8 до 23 часов. Об этом сообщается в распоряжении правительства Самарской области.

«Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в документе.

Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню защиты детей и окончанию обучения в школах. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, что установили полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории региона 26 мая и 27 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал