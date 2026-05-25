В Самаре представили новую редакцию балета «Корсар»

Этот балет впервые был представлен в 1856 году на сцене Парижской оперы, став жемчужиной мирового балетного искусства. Фото: Анна Рубакова

15 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.

«Отчасти образ этого спектакля мне навеяла постановка Мариуса Петипа 1899 года. Она самая правильная, самая точная и, на мой взгляд, самая логичная, потому что со времени первой премьеры в Париже в 1856 году Мариус Петипа три раза обращался к этой постановке, дорабатывал либретто, уточнял детали и поставил много замечательных танцев, которые сохранились до сегодняшнего дня», – рассказал Юрий Бурлак.

Этот балет впервые был представлен в 1856 году на сцене Парижской оперы, став жемчужиной мирового балетного искусства. С тех пор он пережил множество редакций, которые помогали сохранять актуальность и привлекательность для новых поколений зрителей. В самарской постановке авторы опирались на редакцию, представленную на сцене Мариинского театра в 1899 году.

