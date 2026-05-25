Гроза со шквалистым ветром и градом обрушится на Самарскую область 25 мая

Объявлен желтый уровень опасности

В течение ближайших часов на Самарскую область обрушится непогода, предупредили в Приволжском УГМС. Местами по региону прогнозируют грозу, со шквалистым ветром до 15-18 метров в секунду. Есть вероятность, где выпадет град.

«Объявлен желтый уровень опасности», – предупредили синоптики.

Непогода будет царить в Самарской области до вечера 25 мая и не отступит на следующий день. 26 мая в регионе также прогнозируют грозу, град, шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 17-22 метров в секунду.

МЧС Самарской области призывает ограничить выход из зданий пр порывах ветра. Если непогода застанет вас на улице, лучше прятаться в подземных переходах или подъездах. А вот стоять возле деревьев, автобусных остановок, рекламных щитов и непрочных конструкций может быть опасно.

Напомним, что в Самарской области началась неделя непрерывных дождей.

