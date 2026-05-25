Ремонт улицы Дачной выполнили на 32% в Самаре

Дорогу отремонтируют на протяженности более 640 метров. Фото: администрация Самары.

В Самаре продолжается масштабная реконструкция улицы Дачной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Капитальный ремонт уже выполнен на 32%. Об этом сообщили в городской администрации.

«Помню, сколько обращений получил с просьбами о реконструкции в 2024 году. Обещал, что ситуацию исправим, сейчас реализуем планы. Отставания по графику нет, работы завершим до 1 сентября», – рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Дорогу отремонтируют на протяженности более 640 метров. На улице Дачной уже полностью готово основание дорожного покрытия, продолжается устройство нижнего слоя асфальта, который уложен на четверть.

Ресурсоснабжающие организации заранее переустроили подземные коммуникации. Подрядчик завершает вынос сетей. Также в планах - ремонт подъездных путей, въездов во дворы и тротуаров. За дополнительные средства власти хотят высадить крупные деревья.

Напомним, на примере улицы Дачной реализуется принцип комплексного строительства и ремонта дорог: сначала – приведение в порядок коммуникаций, и только потом – асфальтировка и озеленение. В целом проект рассчитан на два года.

