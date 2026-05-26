В Самаре хотят признать памятниками два корпуса санатория имени Чкалова

Фото: https://vk.com/sanatoriy_chkalova_samara

Еще два объекта культурного наследия могут появиться в Самаре. Речь идет о двух корпусах санатория имени Чкалова на 9-й Просеке. Проект приказа об этом подготовили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Одно из зданий – это дача купца Соколова, выполненная в мавританском стиле. Его построили в 1900-1912 годах, архитектором был Щербачев. Второй корпус – это дача купца Шихобалова от архитектора Лидваля в стиле итальянского ренессанса. Это здание построили в 1900-1917 годы.

Сейчас обе дачи включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Их хотят исключить из него и внести в единый государственный реестр памятников истории и культуры как ОКН регионального значения.

