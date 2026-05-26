Самарским выпускникам рассказали о поведении при нестандартных ситуациях на ЕГЭ

В непредвиденных случаях нужно обращаться к организаторам

Приближается пора сдачи ЕГЭ, у выпускников и их родителей возникает много вопросов, как вести себя в той или иной ситуации, в том числе нестандартной. Рособрнадзор провел горячую линию, на которой ответил на самые распространенные вопросы. Выпускникам объяснили. что делать, если произошла непредвиденная ситуация, например, выпала линза.

«Следует поднять руку и привлечь внимание организатора. Он поможет решить возникшую проблему без нарушения процедуры», – рассказали в Рособрнадзоре.

Вопреки распространенному мнению, запрета на выход в туалет в первый час экзамена нет. Да и в целом в уборную можно выходить столько раз, сколько необходимо. Но каждый раз организаторы проверяют материалы на столе, фиксируют время ухода и возвращения.

Если выпускник завершил экзамен раньше срока, то он может уйти. Но в Рособрнадзоре рекомендовали использовать оставшееся время, чтобы проверить выполненные задания.

