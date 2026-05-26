Вся кабина большегруза сгорела. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Во вторник, 26 мая, в Самаре на Южном шоссе пожарные тушили полыхающий «КАМАЗ». Судя по всему, транспортное средство могло загореться в движении. Подробностями происшествия с «КП-Самара» поделились очевидцы.

«Когда я проезжал, большегруз уже потушили. У него вся кабина сгорела. Пока еще стоит на дороге, пожарных уже не видно. Рядом тяжелая техника, наверное вывозить будут», – рассказал самарец.

Видео: предоставлено «Комсомолке» Появилось видео сгоревшего «КАМАЗа» и пробки на Южном шоссе в Самаре

Пробка, которая возникла на Южном шоссе от «Амбара» до моста, постепенно уменьшается. До этого автомобилисты жаловались, что движение полностью парализовано. Теперь же одна из полос освободилась и машины проезжают.

Напомним, пламя охватило «КАМАЗ» в дневное время. Транспортное средство тушили сотрудники МЧС. Однако официально ведомство пока не комментировало ЧП. Поэтому причины и подробности возгорания неизвестны.

