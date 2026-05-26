В России официально зафиксирован 100 тысячный проданный экземпляр OMODA C5

Дизайн передней части полностью переработан: новая решётка, бампер, оптика. В салоне — цифровая приборная панель на 8,9 дюйма и центральный экран на 15,6 дюйма.
Техника: 1,5 литровый турбомотор (147 л.с.), 6 ступенчатый «робот», передний привод. Комплектация «Стиль» включает:
· двухзонный климат-контроль;
· 8 динамиков;
· подогрев всех сидений (передних и задних);
· беспроводную зарядку с охлаждением;
· вентиляцию передних сидений;
· систему кругового обзора;
· адаптивный круиз-контроль.
Именно эти опции делают C5 особенно удобным для ежедневных городских сценариев: парковка в плотной застройке, поездки с детьми, длительное нахождение в пробках. Вентиляция сидений и адаптивный круиз снижают усталость, а круговой обзор позволяет уверенно маневрировать в незнакомых дворах.
Всего за 4 года модель разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров. По данным дилеров, доля женщин среди покупателей C5 устойчиво растёт — их привлекают компактные габариты, обзорность, продуманная эргономика и богатое базовое оснащение.
