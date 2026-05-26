С набережной Самары убрали замки любви

В Самаре убрали многочисленные «замки любви», которые на протяжении многих лет оставляли влюбленные и молодожены. Фото: ВКонтакте/ Дмитрий Бегун

С ограждений на набережной Волги в Самаре убрали многочисленные «замки любви», которые на протяжении многих лет оставляли влюбленные и молодожены, что вызвало неоднозначную реакцию у многих местных жителей. Ситуацию прокомментировали в администрации Самары.

«Все ржавые металлические элементы, в том числе замки, демонтированы с ограждения набережной Волги. Такая работа проводится периодически на всей набережной, чтобы сохранить ее эстетический вид и кованое ограждение в целостности», – рассказали в мэрии.

Однако романтичную традицию прекращать не планируют. По словам представителя ведомства, руководство «Самарской набережной» в дальнейшем предусмотрит установку специальной конструкции для размещения замочков.

