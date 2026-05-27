Гроза с градом и сильным ветром сохранится в Самарской области 28 мая

Объявлен желтый уровень опасности

28 мая в Самарской области снова будет бушевать непогода. По информации Приволжского УГМС, завтра в регионе ожидается гроза с градом. Прогнозируют усиление юго-западного ветра, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

«Объявлен желтый уровень опасности», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

МЧС Самарской области призывает жителей региона быть внимательными на улице. Не стоить прятаться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями, а также парковать там машины. При использовании газа самарцам советуют проверить тягу в вентиляционных и дымовых каналах. В случае ЧП нужно звонить по номеру 112.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, вся нынешняя неделя будет дождливой.

