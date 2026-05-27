Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам в Самаре

Губернатор поручил ускорить темпы реконструкции причальной стенки. Фото: Иван Макеев

27 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Тольятти. На нем обсудили развитие речных перевозок и обновление флота. Глава региона отметил, что в нашей области есть много водных транспортных средств на душу населения, здесь производят лодки, в том числе моторные.

«Вместе с тем качество перевозок, количество транспорта, качество инфраструктуры речного вокзала, причальных стенок, созданных для производителей условий, абсолютно несоизмеримо с тем потенциалом и необходимостью, которая есть», – отметил губернатор.

Врио министра транспорта Сергей Неретин доложил, как организована работа речных перевозчиков, как обновляются суда и внедряются новые сервисы. Из Самары речные маршруты следуют по четырем направлениям – в Рождествено, Зольное, Винновку и Ширяево. Перевозчик использует восемь судов, еще несколько требуют ремонта или уже ремонтируются. Из Тольятти работают четыре речных маршрута – в Березовку, Усолье, Подвалье и Ширяево. На линиях работают три «Ома». С 1 июня четыре скоростных судна «Валдай» будут следовать из Самары в Ширяево и Винновку. До 2028 года для Самары купят еще четыре судна МПКС, а до 2029 года - четыре катера «КС-162».

На совещании обсудили ремонт причальной инфраструктуры, в том числе пассажирском причальной стенки, которую используют с 1973 года. Ее реконструкцию запланировали на 2027-2029 годы, но губернатор поручил ускорить темпы. Кроме того, он предложил изучить опыт других регионов по развитию водного транспорта: предложения представят в течение двух недель.

На совещании также обсудили водную переправу из Самары в Ширяево и жалобы туристов на нехватку рейсов, неудобства при покупке билетов. Территорию причала «Поляна Фрунзе» поручили привести в порядок в кратчайшие сроки.

