В 2026 году в Самарской области планируют создать единый портал речных перевозок

На оперативном совещании в правительстве Самарской области 27 мая обсудили доступность билетов на речные маршруты в регионе. Губернатор Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на том, что билеты не на все направления можно приобрести онлайн, а на сайте Самарского речного пассажирского предприятия доступны билеты только из Самары в Рождествено.

Вио министра транспорта Самарской области Сергей Неретин сообщил, что до 1 июня на речном вокзале Самары установят терминалы самообслуживания, а в Тольятти они уже работают.

В 2026 году в Самарской области планируют создать единый портал речных перевозок, на котором можно будет узнать актуальную информацию о маршрутах, в том числе экскурсионных, купить билеты, увидеть карту причалов и т.д.

Напомним, что с 1 июля начнет работать новый речной маршрут Самара – Сызрань, а с 1 июня скоростные «Валдаи» начнут следовать из Самары в Винновку.

