В Самаре приведут в порядок причал на поляне имени Фрунзе

Люди жалуются, что билеты нельзя купить заранее

Туристы недовольны тем, как организованы речные перевозки с причала «Поляна имени Фрунзе» в Самаре до Ширяево. Одно из обращений по этому поводу 27 мая на оперативном совещании озвучил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Рейсов для возвращающихся в воскресенье в Самару никогда не хватает. Люди стоят на 30 градусной жаре в живой очереди за билетами, билетов не хватает, кассу закрывают и люди ждут, когда откроют продажу на следующий рейс», – говорят туристы.

Люди жалуются, что билеты нельзя купить заранее, и просят, чтобы в воскресенье было больше рейсов. В этом году в регионе планируют создать единый портал речных перевозок.

Еще одна жалоба касалась состояния самого причала «Поляна имени Фрунзе». Там нет туалетов и скамеек, к реке ведет крутая лестница, на которой нет места для передышки. Глава Самары Иван Носков рассказал о трудностях с документальным оформлением этой территории, но мэрия готова оформить землю на себя и привести в порядок. Губернатор поручил сделать это, не дожидаясь перехода земли в оперативное управление, обеспечить защиту от солнца для пассажиров, решить проблему с мусором.

