Самарцы в мае чаще жалуются на запах газа в квартирах

Газовики обещают отработать все заявки

С 27 мая самарцы стали чаще жаловаться на запах газа в квартирах и звонить по этому поводу в ЕДДС. О такой тенденции рассказали в «СВГК». Чтобы оперативно отрабатывать эти заявки, компания увеличила число задействованного персонала в два раза.

«Каждая из поступивших заявок будет отработана», – заверила пресс-служба газовой компании, но отметила, что из-за роста числа заявок может вырасти время ожидания.

Жителям Самары напоминают, что при запахе газа нужно звонить по номеру 104 или 04. При этом нужно закрыть газовые краны в квартире, открыть окна, проветрить помещение. При подозрении на утечку газа запрещено курить и разводить открытый огонь, включать электрический свет и пользоваться электроприборами.

Ранее в Самаре отключили газ в 18 домах из-за проблем с вентиляционными каналами.

