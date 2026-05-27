В Тольятти проверили укрытие после обращения многодетной матери

После совещания губернатор Вячеслав Федорищев выехал на место Фото: правительство Самарской области.

27 мая на выездном оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан. Один из вопросов пришел из Самары, где в доме на Ярмарочной, 16 нет горячей воды с 6 апреля. Жители просят ускорить решение проблемы. По словам главы Самары Ивана Носкова, на сетях облсуда произошла авария, но работы завершат до 10 июня.

Много обращений поступает из села Белозерки, где почти две недели нет воды. Все из-за аварии на водозаборе. Глава Красноярского района Юрий Горяинов рассказал, что три скважины из шести вышли из строя. На одной из проблемных скважин 22 мая устранили засор, еще одну запустили 26 мая. Третья скважина нуждается в капремонте, запустить ее планируют в третьей декаде июня. Но уже сейчас водоснабжение в селе восстановлено.

Врио главы ГЖИ Самарской области Георгий Степанян доложил планах по ремонту подъезда дома на улице Демократической, 25 и про обследование МКД на проспекте Карла Маркса, 49.

Многодетная жительница Тольятти сообщила о том, что в их доме не готово укрытие. После совещания губернатор Вячеслав Федорищев выехал на место и поручил главе Тольятти в кратчайшие сроки привести укрытие в порядок. Во дворе дома пообещали установить новую площадку.

