Беспилотную опасность отменили в Самарской области 28 мая спустя семь часов

Отбой беспилотной опасности объявлен в Самарской области с 10.30 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

28 мая в Самарской области отменили беспилотную опасность. Ее объявили ночью, около 03.30. Сообщение об этом опубликовал на своих ресурсах губернатор Вячеслав Федорищев, информацию распространял МЧС.

«Отбой беспилотной опасности объявлен в Самарской области с 10.30», – такое сообщение появилось в официальном приложении МЧС.

Таким образом, беспилотная опасность действовала в регионе около семи часов. Никаких ЧП за это время не произошло. Аэропорт Курумоч все это время работал штатно. Судя по данным онлайн-табло, самолеты вылетают и приземляются по расписанию.

