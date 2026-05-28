В Самаре заберут резиденцию бизнесмена Шаповалова в «Дубках»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
В Самаре Кировский районный суд рассмотрел дело о резиденции бизнесмена Шаповалова в лесопарке «Дубки». Иск подавала прокуратура, чтобы признать недействительным документ документ о праве собственности и изъять земельный участок. Вторым истцом является Федеральное агентство лесного хозяйства.
Ответчиком по делу выступает бизнесмен Алексей Шаповалов, который еще несколько лет назад пытался получить полный контроль над участками в «Дубках», несколько юридических лиц и минимущество Самарской области.
26 мая суд вынес решение по этому делу и поддержал иск частично.
Ранее суд в Самаре постановил снести незаконную «дачу Качмазова».
