15 июня в Самаре планируют открыть пляжный сезон

Пляжный сезон стартует по согласованию с Роспотребнадзором

Новый купальный сезон в Самаре планируют открыть 15 июня. Эту дату озвучивали еще в апреле, и пока эти планы не поменялись. Но конечная дата будет зависеть от погоды и других факторов.

«Пляжный сезон стартует по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области». – сообщала ранее пресс-служба городской администрации.

Сейчас в Самаре продолжается подготовка к купальному сезону, с пляжей убирают мусор после половодья. Эту работу в нынешнем году начали раньше обычного.

После того, как 162 тысяч квадратных метров пляжей приведут в порядок, туда завезут около 29,5 тысяч тонн песка и начнут устанавливать более 1400 единиц пляжного оборудования.

