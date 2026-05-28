День пограничника отметили в Самаре 28 мая

Фото: правительство Самарской области.
28 мая в Самаре, как и по всей стране, отметили День пограничника. К Вечному огню у площади Славы ветераны пограничной службы, представители власти возложили цветы.
«Благодарю за постоянную боевую готовность и ответственность. Спасибо ветеранам, подготовившим себе достойную смену», – обратился к пограничникам губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В нашем регионе свой служебный долг выполняют пограничники отряда контроля «Поволжье», и власти Самарской области отмечают их профессионализм.
Торжественные мероприятия в честь Дня пограничника прошли в других локациях Самары, в разных городах и районах губернии.
