В Самарской области задержали браконьеров с тушей лося

Задержали четырех браконьеров Фото: комитет охоты и рыболовства Самарской области

В Самарской области задержали четырех браконьеров. В Шенталинском районе у нарушителей нашли разделанную тушу незаконно добытого самца лося. Об этом сообщает комитет охоты и рыболовства Самарской области.

«В начале мая 2026 года на территории охотничьего угодья задержали автомобиль «Шевроле Нива». В нем находились четыре человека. При досмотре багажника обнаружили разделанную тушу лося и орудия незаконной охоты», — рассказали в комитете.

По данному факту завели уголовное дело. Один из нарушителей уже возместил ущерб государству в 240 тысяч рублей. В комитете напомнили, что браконьеров привлекают к ответственности с конфискацией орудий охоты и транспортных средств. С начала 2026 года общая сумма возмещенного ущерба в бюджет области составила более 2,6 миллиона рублей.

Напомним, в Самарской области мужчина незаконно добыл животное в охотничьем угодье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал