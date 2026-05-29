Жителям Самары показали, как выглядел стадион «Буревестник» 100 лет назад

Почти 100 лет назад на Никитинской площади предполагалось создать настоящий центр притяжения для активных горожан. Фото: администрация Самары.

Администрация Самары опубликовала видео из истории стадиона «Буревестник», который 100 лет назад предполагалось сделать центром притяжения для активных горожан, однако реализовать первоначальную идею тогда не получилось. Со временем его заполонили торговые объекты, машины и даже хотели установить 25-этажные высотки.

«Почти 100 лет назад на Никитинской площади предполагалось создать настоящий центр притяжения для активных горожан. Именно такой замысел закладывали архитекторы - место силы, здоровья и соревнований», – рассказали в ведомстве.

Однако недавно его вернули в муниципальную собственность и решили возродить в качестве современного общественно-спортивного кластера. Для этого владельцам нестационарных торговых объектов, расположенных сейчас на участке, предложат варианты размещения в других местах .

