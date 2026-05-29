В Самаре запустили сайт для покупки онлайн-билетов на водный транспорт

В Самаре заработал сайт, где можно купить онлайн-билеты на водный транспорт. Жители региона ждали этого нововведения давно. Недавно губернатор Вячеслав Федорищев поднимал этот вопрос на оперативном совещании правительства.
Пока сайт работает в тестовом режиме, но уже сейчас доступна покупка билетов с Речного вокзала, Поляны Фрунзе и из сел Рожествено и Ширяево.
Кроме того, до 1 июня на самарском речном вокзале планируют установить терминалы самообслуживания. В Тольятти они уже работают.
