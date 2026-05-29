В Самаре запустили 14 новых трамваев «Львенок»

У нас масштабная программа по модернизации отрасли общественного транспорта. Фото: Иван Макеев

29 мая в Самаре запустили 14 трамваев модели «Львенок». Новый транспорт полностью низкопольный, что делает его удобным для маломобильных пассажиров. В салоне работает климат-контроль, установлены USB-разъемы, информационные табло, валидаторы для безналичной оплаты и камеры. Новый транспорт оценили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и мэр Самары Иван Носков.

«У нас масштабная программа по модернизации отрасли общественного транспорта. Будем ее продолжать – это очень важно для жителей города. В следующем году закупим новые трамваи, автобусы, троллейбусы», – рассказал глава региона.

Губернатор лично поздравил сотрудников муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» и поблагодарил их за работу.

За полтора года трамвайный парк города увеличился на 71 односекционный и 3 трехсекционных современных трамвая. В планах – обновление троллейбусного парка машинами с автономным ходом.

Напомним, в городе ведется работа не только работа по поставке нового транспорта, но и ремонт трамвайных путей.

