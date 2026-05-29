В Самаре опубликовали памятку по плану действий при ракетной опасности

В связи с объявленной в Самарской области днем 29 мая ракетной опасностью местным жителям напомнили план действий по защите себя. Памятку опубликовал глава областного центра в своем канале МАХ.

При нахождении в здании рекомендуется спуститься в защитное сооружение гражданской обороны, подвал или в подземный паркинг. Если такой возможности нет, нужно держаться подальше от окон, зайти в помещение с несущими стенами или без окон. В квартире для убежища стоит выбрать ванную комнату. Необходимо сесть на пол у несущей стены и пригнуться. Нельзя пользоваться лифтом.

При нахождении в транспорте или на улице есть пять шагов, как действовать. Первый - сохранять спокойствие. Второй - покинуть транспортное средство. Третье - осмотреться и визуально определить около себя надежное укрытие: подъезд дома, подземный переход, паркинг, станция метро.

Четвертый - не оставаться на открытой местности. Пятый - при отсутствии по близости надежного укрытия стоит выбрать любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции.

После окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места, нужно внимательно смотреть под ноги, нельзя подниматься с земли неразорвавшиеся боеприпасы и незнакомые предметы. Напомним, в Самаре включили сирены.

