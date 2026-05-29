Из-за ракетной опасности в Самаре остановили движение общественного транспорта

Метро работает, вход в метро для укрытия свободный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре днем 29 мая приостановили движение наземного общественного транспорта из-за ракетной опасности. Об этом в своем канале в МАКС написал глава города Иван Носков.

«Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», – уточнил мэр города.

Дети, которые сейчас находятся в детских садах, вместе с воспитателями ушли в укрытия. Родителям рекомендуют следить за информацией в чате своего дошкольного учреждения.

Из-за ракетной опасности в Самаре и области включили сирены. Самарцев призывают быть бдительными, доверять только официальным и проверенным источникам информации. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал